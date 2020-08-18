Барселона уволила главного тренера

После унизительного провала в Лиге чемпионов (поражение от Баварии 8:2) руководство Барселоны решило уволить главного тренера Кике Сетьена.
Этот наставник возглавил клуб в январе этого года. Команда успешно двигалась к концовке сезона, после чего начались провалы.
Сначала в чемпионате - Барса растеряла преимущество после карантина и отдала чемпионство мадридскому Реалу. В Лиге чемпионов Барселона стыдливо уступила мюнхенской Баварии со счетом 8:2. После этого матча в СМИ появилась информация о том, что Месси готов покинуть клуб.
После отставки Сетьена Барселона заявила о широкомасштабных реформах основной команды.
Среди вероятных новых наставников клуба называют бывшую звезду Барселоны Рональда Кумана, который отлично заявил себя на тренерском мостике в Англии.