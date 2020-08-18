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Шахтер - Интер: видео голов и обзор матча

Шахтер - Интер: видео голов и обзор матча
Обновлено 11:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Донецкий Шахтер выбыл с Лиги Европы на стадии полуфинала.

Горняки прошли успешный путь в Лиге Европы, но в полуфинале ничего не смогли сделать против итальянского Интера во главе с Антонио Конте.

В первом тайме Интеру удалось открыть счет и сделать задел на победу. Во втором тайме после второго пропущенного гола Шахтер начал ошибаться и пропускать голы на контратаках.

В финале Лиги Европы Интер сыграет против Севильи. Матч состоится в пятницу, 21 августа. Начало в 22:00.

Обзор матча

Интер — Шахтер 5:0

Голы: Мартинес, 19, 74, Д'Амброзио, 64, Лукаку, 78, 84

Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Бастони — Д'Амброзио (Мозес, 81), Барелла, Брозович (Сенси, 85), Гальярдини, Янг (Бираги, 66) — Лукаку (Эспозито, 85), Мартинес (Эриксен, 81).

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Маркос Антонио, Степаненко — Марлос (Коноплянка, 75), Алан Патрик (Соломон, 59), Тайсон — Мораес.

Предупреждение: Тайсон.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Интер (Милан), Футбол.

Автор:

Телеграф
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