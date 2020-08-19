ПСЖ обыграл Лейпциг на пути в финал Лиги чемпионов (Видео)

ПСЖ стал первым финалистом Лиги чемпионов.

С момента золотых 1990-х годов ПСЖ дошел так далеко в Лиге чемпионов. Французская команда без проблем обыграла РБ Лейпциг со счетом 3:0.

С первых минут парижане взялись за атаки и уже на 13-й минуте Маркиньос отправляет мяч в сетку ворот Гулачи. Под конец первого тайма Ди Мария оформил счет 2:0. Во втором тайме Бернат забил свой гол и оформил победу ПСЖ.

В финале ПСЖ сыграет с победителем пары Бавария - Лион, которые играют сегодня в 22:00.

Финал Лиги чемпионов состоится в воскресенье, 23 августа, в 22:00.

Обзор матча

РБ Лейпциг — ПСЖ 0:3

Голы: Маркиньос, 13, Ди Мария, 42, Бернат, 56

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Клостерманн (Орбан, 82), Упамекано, Анхелиньо — Лаймер (Хальстенберг, 62), Кампль (Адамс, 64) — Забитцер, Ольмо (Шик, 46), Нкунку (Форсберг, 46) — Поульсен

ПСЖ: Рико — Керер, Силва, Кимпембе, Бернат — Эррера (Верратти, 83), Маркиньос, Паредес (Дракслер, 83) — Ди Мария (Сарабия, 87), Мбаппе (Чупо-Мотинг, 86), Неймар

Предупреждения: Лаймер, Хальстенберг, Поульсен - Кимпембе