У Динамо 71 игрок в заявке на новый сезон

Киевское Динамо внесло заявку на предстоящий сезон 2020/21 УПЛ. В состав вошел 71 футболист, но киевляне могут дозаявить еще игроков. Отметим, что в заявку вошли футболисты, которые выступают в аренде: Александр Тымчик, Богдан Леднев, Жерсон Родригес, Владислав Супряга и Сергей Булеца. Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук *, Руслан Нещерет *, Денис Игнатенко *, Богдан Исаченко *, Валентин Моргун *, Иларион Тугай *, Артем Фастов * Защитники: Денис Попов *, Артем Шабанов, Виталий Миколенко *, Александр Тымчик, Никита Бурда, Томаш Кендзера, Богдан Белошевский *, Илья Забарный *, Александр Сирота *, Кристиан Биловар *, Антон Боль *, Константин Вивчаренко *, Максим Дячук *, Денис Кузык *, Данил Мащенко *, Евгений Опанасенко *, Данил Скорко *, Даниил Хондак * Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Александр Караваев, Жерсон Родригеш, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд, Сергей Булеца *, Виктор Близниченко *, Роман Бодня *, Владимир Бражко *, Артур Ващишин *, Владислав Велетень *, Назар Волошин *, Викентий Волошин *, Дилан Вуанту *, Дмитрий Ефименко *, Жозе Мартин Рибейру *, Никита Исадченко *, Вадим Мащенко *, Николай Михайленко *, Ярослав Надольский *, Илья Скрипник *, Юрий Тлумак *, Артем Хацкевич *, Антон Царенко *, Артем Шулянский *, Александр Яцик * Нападающие: Фран Соль, Георгий Цитаишвили *, Назарий Русин, Евгений Исаенко *, Ибрагим Каргбо *, Владислав Супряга *, Владислав Ванат *, Игорь Горбач *, Навин Малыш *, Кирилл Попов *, Даниил Сухоручко * Футболисты с пометкой * заявлены по списку Б. Динамо сыграет свой первый официальный матч нового сезона уже в эту пятницу против донецкого Олимпика (первый тур УПЛ). А уже 25 августа Динамо сразится с Шахтером в матче за Суперкубок Украины.