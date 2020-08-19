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Новый сезон начнется без системы VAR

Новый сезон начнется без системы VAR
Обновлено 18:05 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Старт нового сезона будет дан уже в эту пятницу.

Как стало известно официальному транслятору матчей чемпионата Украины каналу Футбол, новый сезон начнется без подключения системы VAR. Эту ситуацию прокомментировал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

По словам Дикого, комитет арбитров Украины будет проводить обучение новичков, чтобы увеличить штат работников с системой VAR. В планах УАФ стоит приобретение второй машины VAR - это повлияет на разбивку туров.

Напомним, сезон 2020/21 стартует 21 августа. Матч за Суперкубок Украины Динамо - Шахтер пройдет 25 августа.

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Все по теме:

Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, VAR.

Автор:

Телеграф
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