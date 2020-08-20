Бавария обыграла Лион и сыграет в финале Лиги чемпионов (Видео)

В финале Лиги чемпионов сыграют ПСЖ и Бавария.

Определился второй финалист Лиги чемпионов. Мюнхенская Бавария сыграла свой матч с французским Лионом. Несмотря на счет 3:0, легкой прогулки у мюнхенцев не было. Лион мог несколько раз открывать счет в матче, а потом и сравнивать, но игра Нойера и невезение форвардов Лиона сыграли свою роль.

Финал Лиги чемпионов ПСЖ - Бавария состоится в воскресенье, 23 августа. Начало в 22:00.

Обзор матча

Лион — Бавария 0:3

Голы: Гнабри, 18, 33, Левандовски, 88

Лион: Лопеш — Денайер, Марсело, Марсал (Шерки, 73) — Бруно (Мендес, 46) — Дюбуа (Тете, 68), Какере, Ауар, Корне — Экамби (Рейн-Аделаид, 67), Депай (Дембеле, 57).

Бавария: Нойер — Киммих, Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Дэвис — Горецка (Толиссо, 82), Тиаго (Павар, 82) — Гнабри (Коутиньо, 75), Мюллер, Перишич (Коман, 63) — Левандовски.

Предупреждения: Марсело, Марсал, Мендес.