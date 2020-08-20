Скачать
Четверг, 20.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лион - Бавария: где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов
Лион - Бавария: где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов
Деревянченко возглавит уникальный вечер бокса от Showtime с пятью чемпионскими боями
Деревянченко возглавит уникальный вечер бокса от Showtime с пятью чемпионскими боями
Официально: Куман - главный тренер Барселоны
Официально: Куман - главный тренер Барселоны
ПСЖ обыграл Лейпциг на пути в финал Лиги чемпионов (Видео)
ПСЖ обыграл Лейпциг на пути в финал Лиги чемпионов (Видео)

Бавария обыграла Лион и сыграет в финале Лиги чемпионов (Видео)

Бавария обыграла Лион и сыграет в финале Лиги чемпионов (Видео)
09:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В финале Лиги чемпионов сыграют ПСЖ и Бавария.

Определился второй финалист Лиги чемпионов. Мюнхенская Бавария сыграла свой матч с французским Лионом. Несмотря на счет 3:0, легкой прогулки у мюнхенцев не было. Лион мог несколько раз открывать счет в матче, а потом и сравнивать, но игра Нойера и невезение форвардов Лиона сыграли свою роль.

Финал Лиги чемпионов ПСЖ - Бавария состоится в воскресенье, 23 августа. Начало в 22:00.

Обзор матча

Лион — Бавария 0:3

Голы: Гнабри, 18, 33, Левандовски, 88

Лион: Лопеш — Денайер, Марсело, Марсал (Шерки, 73) — Бруно (Мендес, 46) — Дюбуа (Тете, 68), Какере, Ауар, Корне — Экамби (Рейн-Аделаид, 67), Депай (Дембеле, 57).

Бавария: Нойер — Киммих, Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Дэвис — Горецка (Толиссо, 82), Тиаго (Павар, 82) — Гнабри (Коутиньо, 75), Мюллер, Перишич (Коман, 63) — Левандовски.

Предупреждения: Марсело, Марсал, Мендес.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК Лион.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь