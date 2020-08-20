Ференцварош Реброва успешно стартовал в квалификации Лиги чемпионов

Команда укранского тренера Сергея Реброва успешно обыграла шведский Юргорден. Дублем отметился Нгуэн. Украинец Харатин отыграл весь матч, а Зубков пропускал игру из-за травмы.
Следующим этапом для Ференцвароша станет противостояние с шотландским Селтиком. Матчи состоятся 25 и 26 августа.
Ференцварош — Юргорден 2:0
Голы: Нгуэн, 33, 62
Ференцварош: Дибуш — Сивич, Ковачевич, Ботка, Блажич — Харатин, Сомалия — Нгуэн (Шкварка, 63) — Узуни (Варга, 84), Боли, Исаэл (Лаидуни, 75)
Юргорден: Витры — Нихольм, Уне-Ларссон, Йоханссон — Аугустинссон, Бретвейт, Ульвестад, Чельстрем — Банда (Холмберг, 18), Эдвардс (Радетинац, 75), Куйович (Чилуфья, 46)
Предупреждения: Блажич, 46, Ковачевич, 66 — Холмберг, 65, Йоханссон, 71