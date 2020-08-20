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Ференцварош Реброва успешно стартовал в квалификации Лиги чемпионов

Ференцварош Реброва успешно стартовал в квалификации Лиги чемпионов
Обновлено 09:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Чемпион Венгрии прошел во второй квалификационный этап Лиги чемпионов.

Команда укранского тренера Сергея Реброва успешно обыграла шведский Юргорден. Дублем отметился Нгуэн. Украинец Харатин отыграл весь матч, а Зубков пропускал игру из-за травмы.

Следующим этапом для Ференцвароша станет противостояние с шотландским Селтиком. Матчи состоятся 25 и 26 августа.

Ференцварош — Юргорден 2:0

Голы: Нгуэн, 33, 62

Ференцварош: Дибуш — Сивич, Ковачевич, Ботка, Блажич — Харатин, Сомалия — Нгуэн (Шкварка, 63) — Узуни (Варга, 84), Боли, Исаэл (Лаидуни, 75)

Юргорден: Витры — Нихольм, Уне-Ларссон, Йоханссон — Аугустинссон, Бретвейт, Ульвестад, Чельстрем — Банда (Холмберг, 18), Эдвардс (Радетинац, 75), Куйович (Чилуфья, 46)

Предупреждения: Блажич, 46, Ковачевич, 66 — Холмберг, 65, Йоханссон, 71

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Все по теме:

Лига Чемпионов, Футбол, Сергей Ребров, ФК Ференцварош.

Автор:

Телеграф
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