Кендзера покидает Динамо ради Ромы

Польский защитник продолжит карьеру в Италии.

Защитник Динамо Томаш Кендзера принял решение перейти в Рому. Об этом сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere dello Sport.

Правый защитник римлян Рик Карсдорп прошлый сезон провел в аренде, а перед началом следующего может покинуть клуб. Поэтому одной из приоритетных задач "волков" является подписание правого защитника.

Кендзера в прошлом сезоне принял участие в 39 матчах, отметившись четырьмя результативными передачами.

В Динамо же польского футболиста смогут заменить Александр Тымчик, вернувшийся из аренды в Заре и Александр Караваев.

Ранее Кендзера высказался о работе с новым тренером киевлян Мирчей Луческу.