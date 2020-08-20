Украина сыграет официальные матчи против Швейцарии и Испании без зрителей

Стартовые матчи сборной Украины в рамках второго розыгрыша Лиги наций УЕФА пройдут без зрителей. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Уже в сентябре национальная команда сыграет матчи первых двух туров Лиги наций. Третьего сентября Украина во Львове на одноименной арене сыграет со Швейцарией. А через три дня подопечные Андрея Шевченко проведут гостевой матч в Мадриде со сборной Испании.

По информации источника, обе игры пройдут без зрителей на трибунах в связи с неутихающей пандемией коронавируса.

Ранее Луис Энрике огласил состав сборной Испании на матч с Украиной в Лиге наций.

С полным расписанием матчей сборной Украины в Лиге наций УЕФА можно ознакомиться по ссылке.