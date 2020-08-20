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Украина сыграет официальные матчи против Швейцарии и Испании без зрителей

Украина сыграет официальные матчи против Швейцарии и Испании без зрителей
Обновлено 16:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Стартовые матчи сборной Украины в рамках второго розыгрыша Лиги наций УЕФА пройдут без зрителей. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Уже в сентябре национальная команда сыграет матчи первых двух туров Лиги наций. Третьего сентября Украина во Львове на одноименной арене  сыграет со Швейцарией. А через три дня подопечные Андрея Шевченко проведут гостевой матч в Мадриде со сборной Испании.

По информации источника, обе игры пройдут без зрителей на трибунах в связи с неутихающей пандемией коронавируса.

Ранее Луис Энрике огласил состав сборной Испании на матч с Украиной в Лиге наций.

С полным расписанием матчей сборной Украины в Лиге наций УЕФА можно ознакомиться по ссылке.

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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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