Официально: нападающий Кравец вернулся в Динамо

Украинский нападающий Артем Кравец вернулся в Динамо. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

По информации пресс-службы вице-чемпионов Украины, новое соглашение с футболистом рассчитано на два года с опцией продления.

Кравец является воспитанник ДЮФШ "Динамо" им. Валерия Лобановского. Завершив свое обучение в академии киевского клуба форвард попал в Динамо-2, а оттуда в основную команду. За главную команду в чемпионате Украины Артем сыграл в 65 матчах, забив 26 мячей. Кроме того, в футболке Динамо он провел 11 матчей Кубка Украины, забив три гола, одну игру в Суперкубке Украины и 28 матчей в еврокубках (4 гола). Затем у игрока были аренды в киевский Арсенал, немецкий Штутграрт и испанскую Гранаду. В 2018 году форвард перебрался в чемпионат Турции, где выступал за Кайсериспор до 18 августа 2020 года.

Минутой славы нападающего в Динамо является игра с Валенсией, в которой украинцу удалось оформить дубль.

Ранее сообщалось, что Динамо представило новую домашнюю форму на сезон 2020/21.