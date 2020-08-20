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Официально: нападающий Кравец вернулся в Динамо

Официально: нападающий Кравец вернулся в Динамо
Обновлено 19:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)
Украинский нападающий Артем Кравец вернулся в Динамо. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

По информации пресс-службы вице-чемпионов Украины, новое соглашение с футболистом рассчитано на два года с опцией продления.

Кравец является воспитанник ДЮФШ "Динамо" им. Валерия Лобановского. Завершив свое обучение в академии киевского клуба форвард попал в Динамо-2, а оттуда в основную команду. За главную команду в чемпионате Украины Артем сыграл в 65 матчах, забив 26 мячей. Кроме того, в футболке Динамо он провел 11 матчей Кубка Украины, забив три гола, одну игру в Суперкубке Украины и 28 матчей в еврокубках (4 гола). Затем у игрока были аренды в киевский Арсенал, немецкий Штутграрт и испанскую Гранаду. В 2018 году форвард перебрался в чемпионат Турции, где выступал за Кайсериспор до 18 августа 2020 года.

Минутой славы нападающего в Динамо является игра с Валенсией, в которой украинцу удалось оформить дубль.

Ранее сообщалось, что Динамо представило новую домашнюю форму на сезон 2020/21.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Артем Кравец, ФК Кайсериспор.

Автор:

Телеграф
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