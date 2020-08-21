Бавария побила рекорд по прибыли в Лиге чемпионов

Общий доход мюнхенского клуба в этом сезоне ЛЧ - 123-130 млн евро.

«Бавария» гарантированно заработает более 120 млн евро по итогам выступлений в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20, сообщает Kicker.

Это рекордная сумма за всю историю проведения турнира. Ранее рекорд принадлежал «Барселоне», которая заработала 117,73 млн евро в 2019 году.

Кроме бонусов за результаты, «Бавария» получит дополнительно 33,24 млн евро за третью позицию в рейтинге в Лиги чемпионов за последнее десятилетие. Также мюнхенцы заработают 11,5 млн евро за телеправа.

В результате клуб получит в общей сложности 123 млн евро. Сумма вырастет до 130 млн в случае победы в ЛЧ.

В финальном матче «Бавария» сыграет с «ПСЖ» 23 августа.

Как сообщал Укринформ, в полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» (Мюнхен) обыграла «Лион» 3:0 и стала вторым финалистом турнира.