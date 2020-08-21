Старт УПЛ: где и когда смотреть матчи 21 августа

Самый поздний в истории Украины старт чемпионата.

На столичном стадионе имени Валерия Лобановского донецкий "Олимпик" принимает киевское "Динамо". Встречу, которая начнется в 17.00, будет в прямом эфире транслировать телеканал "Футбол 2".

В этот же день пройдет игра "Шахтер" (Донецк) - "Колос" (Ковалевка). Ее в 19.00 покажет "Футбол 1".

В субботу, 22 августа, "Львов" принимает "Минай" (14.00, "Футбол 2"), черниговская "Десна" - луганскую "Зарю" (17.00, "Футбол 2"), "Александрия" - "Мариуполь" 19.30, "Футбол 2").

Заключительные поединки 1-го тура состоятся в воскресенье, 23 августа. Команда "Ингулец" (Петрово) встретится с "Днепром -1" (14.00, "Футбол 1"), а полтавская "Ворскла" - со львовским "Рухом" (17.00, "Футбол 1").

Добавим, что за всю историю чемпионатов независимой Украины 15 раз "золото" выигрывало киевское "Динамо", 13 - донецкий "Шахтер" и 1 раз - симферопольская "Таврия".