Слова Лопетеги перед финалом Лиги Европы

Испанский тренер Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от финального матча.

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги рассказал о предстоящей встрече с Интером в финале Кубка УЕФА.

"У Интера хорошо сбалансированная команда. Они здорово и разнообразно атакуют и могут плотно играть в обороне. Они могут предоставить всего несколько шансов за матч. Но мы подойдем к этой игре как и к любой другой: постараемся сыграть солидно и c настроем на результат.

Мы подходим к игре с уважением к сопернику. Понимаем, что важна каждая деталь. Мы должны быть сосредоточены, должны понимать игру.

Посмотрим, как Окампос будет выглядеть сегодня на тренировке. Завтра все должны быть готовы и находиться в своих лучших кондициях. У меня оптимистичный настрой.

Наш выход в финал можно описать разными словами. Мы спокойны и должны сохранить хладнокровие. Мы целый год усердно работали. Наша цель – выиграть.

Рома и Интер совсем не похожи, хотя команды играют по схожей системе. Это совершенно разные команды, и мы должны быть готовы к этому", – приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА.