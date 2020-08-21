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ПСЖ - Бавария: прогноз на финал Лиги чемпионов от Шовковского

ПСЖ - Бавария: прогноз на финал Лиги чемпионов от Шовковского
Обновлено 13:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Прогноз на матч ПСЖ - «Бавария»: «Бавария» победит. коэффициент 2

Нас ожидает невероятно крутой финал. Встретятся действительно сильнейшие на сегодня клубы Европы с очень мощными составами и тренерскими идеями. «Бавария» похожа на эталон футбольной команды, без недостатков и без потолка возможностей. «Пари Сен-Жермен» попытается спустить мюнхенцев с небес. У парижан достаточно ресурсов для сенсации. Как все будет происходить в финале анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Дома ПСЖ выиграл все - досрочно стал чемпионом (12 очков преимущество над «Марселем»), взял Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок Франции. Осталось все это закрепить титулом сильнейшего клуба Европы.

В ЛЧ в этом сезоне ПСЖ выиграл 8 из 10 матчей. 7 поединков парижане выиграли, не пропустив. В полуфинале ПСЖ разгромил «РБ Лейпциг» (3:0) и повторил рекорд «Реала», забив в 34 матчах ЛЧ подряд. Парижане впервые в истории клуба вышли в финал ЛЧ. А Франция впервые за 16 лет представлена в финале турнира.

Как и ПСЖ мюнхенский клуб не имел равных на внутренней арене. «Бавария» уверенно выиграла чемпионат и Кубок Германии. Победная серия «Баварии» во всех турнирах длится 20 матчей, серия без поражений - 29 поединков. Средняя результативность команды Ганса-Дитера Флика - 3,3 мяча за игру.

В ЛЧ «Бавария» в этом сезоне выиграла все 10 матчей. Баварцы уже забили 42 мяча - 2-й результат в истории турнира. Причем, в последних трех матчах ЛЧ «Бавария» забила 15 мячей. Обыграв в полуфинале «Лион» (3:0), мюнхенцы в 11-й раз в истории вышли в финал главного еврокубка. В 5 финалах «Бавария» побеждала (последний раз в 2013 году).

На официальном уровне клубы сыграли 8 матчей: 5 побед у ПСЖ, 3 победы у «Баварии», ни одной ничьи. Все поединки состоялись в рамках ЛЧ. Последние встречи соперников пришлись на групповой турнир ЛЧ в сезоне 2017/18. Тогда соперники обменялись победами. В Париже выиграл ПСЖ 3:0 (Дани Алвес, Кавани, Неймар), а в Мюнхене «Бавария» взяла реванш 3:1 (Левандовски, Толиссо-2 - Мбаппе).

ПСЖ - «Бавария». Прогноз

В финале будет много прессинга и много черновой «арбайтен». Шанс ПСЖ в скорости и гениальных решениях Мбаппе и Неймара. Впрочем, решающей станет преимущество «Баварии» в командном классе и в ментальности победителей. Мюнхенцы должны забить в обоих таймах.

Также стоит рассмотреть такие варианты для ставки:

«Бавария» забьет больше 1.5 голов - 1.5

Команды забьют больше 3.5 голов - 1.9

«Бавария» победит (П2) - 2

«Бавария» забьет в обоих таймах - 2.3

Победа «Баварии» в один мяч - 4.2

«Бавария» выиграет оба тайма - 5.2

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ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол.

Автор:

Телеграф
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