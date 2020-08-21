Лидер Манчестер Юнайтед напал на полицейских в Греции

Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр оказался в эпицентре скандала в Греции. Об этом сообщает Proto Thema.

По информации источника, футболист вместе со своими друзьями подрался со своими соотечественниками в баре в городе Миконос. Правоохранительные органы вмешались в ситуацию, однако компания Магуайра напала на полицейских. В итоге сам Гарри и двое его друзей были задержаны и их доставили в местный полицейский участок.

Издание отмечает, что задержанные не успокаивались и после ареста, всячески оскорбляя полицейских.

В сезоне 2019/20 игрок провел в составе МЮ 55 матчей, забив три мяча и отдав три голевых передачи.

Ранее сообщалось, что легенда Манчестер Юнайтед на один матч возглавит сборную Англии.