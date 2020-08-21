Матч чемпионата Украины по футболу перенесен из-за вспышки коронавируса

Причиной этого послужила вспышка коронавируса во львовской команде.
По информации источника, несколько игроков ПФК Львов сдали положительный тест на COVID-19. Данные футболисты незамедлительно были отправлены на самоизоляцию. Руководство УАФ и УПЛ были проинформированы оперативно и теперь команды проведут игру в более поздние сроки, которые озвучат позднее.
Напомним, ранее Минай значительно укрепил состав, готовясь к историческому матчу со Львовом.
С полным расписанием матчей первого тура УПЛ можно ознакомиться по этой ссылке.