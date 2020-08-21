Матч чемпионата Украины по футболу перенесен из-за вспышки коронавируса

Матч первого тура чемпионата Украины по футболу Львов - Минай перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба украинской Премьер-лиги.

Причиной этого послужила вспышка коронавируса во львовской команде.

По информации источника, несколько игроков ПФК Львов сдали положительный тест на COVID-19. Данные футболисты незамедлительно были отправлены на самоизоляцию. Руководство УАФ и УПЛ были проинформированы оперативно и теперь команды проведут игру в более поздние сроки, которые озвучат позднее.

Напомним, ранее Минай значительно укрепил состав, готовясь к историческому матчу со Львовом.

С полным расписанием матчей первого тура УПЛ можно ознакомиться по этой ссылке.