Ультрас прорвались на стадион во время матча Олимпик - Динамо (Видео)

В матче первого тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 Олимпик - Динамо случился инцидент с болельщиками.

Игра проходила в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, а потому многие фаны Динамо решили лично "поздравить" Луческу с первой игрой у руля команды.

В итоге еще в первом тайме фанаты прорвались на пустые трибуны (матч из-за пандемии коронавируса проходит без зрителей, - прим. ред.). В итоге ультрас зажгли файера, прокричали несколько кричалок в адрес руководства Динамо, а также Мирчи Луческу, а затем после прихода службы безопасности покинули пределы стадиона.

Видео происшествия доступно в Сети:

Фанаты Динамо прорвались на трибуны и зажгли файеры. pic.twitter.com/k6CA5IYoBo — Sabre-tooth Squirrel (@nickst_ua) August 21, 2020

В итоге поединок завершился убедительной победой Динамо со счетом 1:4.