Скачать
Пятница, 21.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Мощный прямой и беспощадное добивание: украинский боец жестко нокаутировал поляка (Видео)
Мощный прямой и беспощадное добивание: украинский боец жестко нокаутировал поляка (Видео)
Луческу начал в Динамо с разгромной победы над Олимпиком (Видео)
Луческу начал в Динамо с разгромной победы над Олимпиком (Видео)
Севилья 2:2 Интер: онлайн-трансляция финала Лиги Европы (1-й тайм)
Севилья 2:2 Интер: онлайн-трансляция финала Лиги Европы (1-й тайм)
Шахтер в матче с тремя пенальти вымучил победу над Колосом (Видео)
Шахтер в матче с тремя пенальти вымучил победу над Колосом (Видео)

Ультрас прорвались на стадион во время матча Олимпик - Динамо (Видео)

Ультрас прорвались на стадион во время матча Олимпик - Динамо (Видео)
Обновлено 20:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: censor.net.ua
В матче первого тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 Олимпик - Динамо случился инцидент с болельщиками.

Игра проходила в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, а потому многие фаны Динамо решили лично "поздравить" Луческу с первой игрой у руля команды. 

В итоге еще в первом тайме фанаты прорвались на пустые трибуны (матч из-за пандемии коронавируса проходит без зрителей, - прим. ред.). В итоге ультрас зажгли файера, прокричали несколько кричалок в адрес руководства Динамо, а также Мирчи Луческу, а затем после прихода службы безопасности покинули пределы стадиона.

Видео происшествия доступно в Сети:

В итоге поединок завершился убедительной победой Динамо со счетом 1:4.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, ФК Оболонь-Бровар, Ультрас Динамо.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я достиг дна своей жизни, и мне нужна помощь": Сенсационное признание от 13-кратного чемпиона мира
02 Зозуля останется в испанском Альбасете, но с одним условием
03 Старт УПЛ: где и когда смотреть матчи 21 августа
04 Минай подписал экс-игрока сборной Украины, а также взял в аренду двух футболистов Шахтера
05 Еще два итальянских клуба заинтересовались 20-летним украинцем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь