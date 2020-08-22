УЕФА назвал лучшего игрока финала Лиги Европы Севилья - Интер

Нидерландский нападающий Люк де Йонг стал лучшим футболистом решающего матча Лиги Европы 2019/20. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Де Йонг в решающей игре с Интером отметился дублем. Об гола голландец забил головой после блестящих навесов партнеров. Сначала ему ассистировал Хесус Навас, а во втором взятии ворот - Эвер Банега.

В сезоне 19/20 де Йонг принял участие в 46 играх во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 4 результативных передачи.

Напомним, Севилья переиграла Интер благодаря позднему голу-красавцу Лукаса Карлоса, который мог и "похоронить" испанцев в этой игре.