УЕФА назвал лучшего игрока финала Лиги Европы Севилья - Интер

Де Йонг в решающей игре с Интером отметился дублем. Об гола голландец забил головой после блестящих навесов партнеров. Сначала ему ассистировал Хесус Навас, а во втором взятии ворот - Эвер Банега.
2020 final hero Luuk de Jong = #UELMOTM #UELfinal pic.twitter.com/IHWuQ5Vbxl
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 21, 2020
В сезоне 19/20 де Йонг принял участие в 46 играх во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 4 результативных передачи.
Напомним, Севилья переиграла Интер благодаря позднему голу-красавцу Лукаса Карлоса, который мог и "похоронить" испанцев в этой игре.