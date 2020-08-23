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ПСЖ - Бавария: где и когда смотреть финал Лиги чемпионов

ПСЖ - Бавария: где и когда смотреть финал Лиги чемпионов
06:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сегодня состоится финал Лиги чемпионов.

В воскресенье, 23 августа, состоится финал Лиги чемпионов 2019/20, в котором встречаются французский ПСЖ и немецкая Бавария.

На знаменитом стадионе в Лиссабоне (Португалия) Да Луш (стадион Бенфики) сойдутся два гранда европейского футбола. Для мюнхенцев это уже будет 11-й финал Лиги чемпионов, для ПСЖ - первый.

Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на канале Футбол 1.

Напомним, в полуфинале ПСЖ обыграл Лион, а ПСЖ - РБ Лейпциг.

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Все по теме:

ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол.

Автор:

Телеграф
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