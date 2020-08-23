ПСЖ - Бавария: где и когда смотреть финал Лиги чемпионов

Сегодня состоится финал Лиги чемпионов.

В воскресенье, 23 августа, состоится финал Лиги чемпионов 2019/20, в котором встречаются французский ПСЖ и немецкая Бавария.

На знаменитом стадионе в Лиссабоне (Португалия) Да Луш (стадион Бенфики) сойдутся два гранда европейского футбола. Для мюнхенцев это уже будет 11-й финал Лиги чемпионов, для ПСЖ - первый.

Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на канале Футбол 1.

Напомним, в полуфинале ПСЖ обыграл Лион, а ПСЖ - РБ Лейпциг.