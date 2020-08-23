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Александрия стартовала в УПЛ с разгромной победы (Видео)

Александрия стартовала в УПЛ с разгромной победы (Видео)
Обновлено 06:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Александрия без особых сложностей в первом туре чемпионата Украины разобралась с Мариуполем.

Футболисты "Александрии" уверенно провели матч стартового тура 30-го чемпионата чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.

На домашнем стадионе "Ника" подопечные Владимира Шарана одолели в субботу "Мариуполь" - 4:1.

Мячи забили Дмитрий Шастал (45-я минута), Артем Гордиенко (47), Богдан Мышенко (49) и Денис Безбородько (90+1) - у хозяев; Андрей Кулаков (82) - у гостей.

Александрия — Мариуполь 4:1

Голы: Шастал, 45, Гордиенко 47, Мышенко, 49, Безбородько, 90+1 — Кулаков, 82

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Гордиенко, Мирошниченко — Банада (Довгий, 78), Гречишкин, Ковалец (Грицук, 90) — Лучкевич (Задерака, 67), Шастал (Безбородько, 66), Мышенко (Устименко, 79).

Мариуполь: Гальчук — Тищенко (Муравский, 65), Сагуткин, Быков, Стасюк — Игнатенко (Петерман, 87) — Кащук, Мишнев, Топалов — Бондаренко (Чех, 59) — Кулаков (Библик, 88).

Предупреждения: Пашаев — Кащук, Тищенко, Быков, Топалов, Игнатенко, Сагуткин, Мишнев

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Все по теме:

Футбол, ФК Александрия, УПЛ, ФК Мариуполь.

Автор:

Телеграф
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