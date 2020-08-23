Агент Ярмоленко рассказал о судьбе футболиста в Вест Хэме

По словам Вадима Шаблия, украинский полузащитник полноценно готовится в составе команды к новому сезону.

Клуб английской премьер-лиги (АПЛ) - «Вест Хэм» не намерен продавать украинского вингера Андрея Ярмоленко, рассказал телеканалу «Футбол» агент футболиста Вадим Шаблий.

«Все хорошо, Ярмоленко проходит подготовку к сезону вместе с клубом. Все нормально, никто никуда не собирается уходить. Никто не собирается продавать. В клубе у него все хорошо», - сказал Шаблий.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес планирует расстаться с украинцем. Однако, Ярмоленко вместе с «Вест Хэмом» начал подготовку к новому сезону АПЛ. В прошлом сезоне вингер сыграл в 23 матчах за лондонский клуб, забил пять голов и отдал один результативный пас.

В первом туре нового сезона АПЛ «Вест Хэм» 12 сентября сыграет с «Ньюкаслом».