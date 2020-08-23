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Десна - Заря 3:1 обзор матча (Видео)

Десна - Заря 3:1 обзор матча (Видео)
Обновлено 15:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
В субботу, 22 августа, состоялся матч 1-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21 Десна - Заря. Встреча, проходившая в Чернигове на стадионе имени Гагарина, завершилась со счетом 3:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Под занавес первого тайма гости открыли счет усилиями Фаворова, который на 43-й минуте с близкой дистанции поразил ворота Паста.

Хозяева во втором тайме не только сравняли счет, но и забили луганчанам три безответных мяча. Сначала на 57-й минуте Филиппов с пенальти переиграл Шевченко, еще через 5 минут Тамм после подачи с углового вывел свою команду вперед. А на 73-й минуте Будковский удачно замкнул идеальный прострел с левого фланга. 

Видеообзор матча Десна - Заря (3:1)

В следующем туре Десна сыграет в гостях с Динамо, а Заря примет Мариуполь. Оба матча пройдут 12 сентября.

Кроме того, вчера состоялся еще один поединок УПЛ.

Ранее Десна представила новую форму на сезон 2020/21.

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Все по теме:

ФК Заря, Футбол, УПЛ, ФК Десна.

Автор:

Телеграф
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