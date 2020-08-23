Десна - Заря 3:1 обзор матча (Видео)

В субботу, 22 августа, состоялся матч 1-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21 Десна - Заря. Встреча, проходившая в Чернигове на стадионе имени Гагарина, завершилась со счетом 3:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Под занавес первого тайма гости открыли счет усилиями Фаворова, который на 43-й минуте с близкой дистанции поразил ворота Паста.

Хозяева во втором тайме не только сравняли счет, но и забили луганчанам три безответных мяча. Сначала на 57-й минуте Филиппов с пенальти переиграл Шевченко, еще через 5 минут Тамм после подачи с углового вывел свою команду вперед. А на 73-й минуте Будковский удачно замкнул идеальный прострел с левого фланга.

Видеообзор матча Десна - Заря (3:1)

В следующем туре Десна сыграет в гостях с Динамо, а Заря примет Мариуполь. Оба матча пройдут 12 сентября.

Кроме того, вчера состоялся еще один поединок УПЛ.

Ранее Десна представила новую форму на сезон 2020/21.