Десна - Заря 3:1 обзор матча (Видео)

Под занавес первого тайма гости открыли счет усилиями Фаворова, который на 43-й минуте с близкой дистанции поразил ворота Паста.
Хозяева во втором тайме не только сравняли счет, но и забили луганчанам три безответных мяча. Сначала на 57-й минуте Филиппов с пенальти переиграл Шевченко, еще через 5 минут Тамм после подачи с углового вывел свою команду вперед. А на 73-й минуте Будковский удачно замкнул идеальный прострел с левого фланга.
Видеообзор матча Десна - Заря (3:1)
В следующем туре Десна сыграет в гостях с Динамо, а Заря примет Мариуполь. Оба матча пройдут 12 сентября.
Кроме того, вчера состоялся еще один поединок УПЛ.