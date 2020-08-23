Украинка Монзуль отсудила четвертьфинал женской Лиги чемпионов Лион - Бавария

Украинская бригада рефери во главе с Екатериной Монзуль отсудила четвертьфинальный матч женской Лиги чемпионов УЕФА 2019/20 Лион - Бавария.

Встреча, проходившая на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао (Испания), завершилась со счетом 2:1 в пользу французской команды.

Украинка показала футболисткам обеих команд пять желтых карточек. Помогали ей судить линейные арбитры Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Работу четвертого рефери исполняла Сара Перссон из Швеции.

Видеообзор матча женской Лиги чемпионов Лион - Бавария:

Отметим, в полуфинале Лион ожидает встреча с другой французской командой ПСЖ.

Сегодня, 23 августа, состоится финальный матч мужской Лиги чемпионов, в котором сойдутся ПСЖ и Бавария.