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Украинка Монзуль отсудила четвертьфинал женской Лиги чемпионов Лион - Бавария

Украинка Монзуль отсудила четвертьфинал женской Лиги чемпионов Лион - Бавария
Обновлено 18:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ
Украинская бригада рефери во главе с Екатериной Монзуль отсудила четвертьфинальный матч женской Лиги чемпионов УЕФА 2019/20 Лион - Бавария.

Встреча, проходившая на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао (Испания), завершилась со счетом 2:1 в пользу французской команды.  

Украинка показала футболисткам обеих команд пять желтых карточек. Помогали ей судить линейные арбитры Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Работу четвертого рефери исполняла Сара Перссон из Швеции.

Видеообзор матча женской Лиги чемпионов Лион - Бавария:

Отметим, в полуфинале Лион ожидает встреча с другой французской командой ПСЖ.

Сегодня, 23 августа, состоится финальный матч мужской Лиги чемпионов, в котором сойдутся ПСЖ и Бавария.

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Все по теме:

Футбол, Екатерина Монзуль, Женская лига Чемпионов.

Автор:

Телеграф
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