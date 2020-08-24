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Герой финала Лиги чемпионов Нойер: Никогда прежде не испытывал такого удовольствия от игры

Герой финала Лиги чемпионов Нойер: Никогда прежде не испытывал такого удовольствия от игры
Обновлено 15:55 Сегодня Телеграф football.ua
Капитан мюнхенцев поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов.

Бавария в шестой раз в истории выиграла Лигу чемпионов. В финальном поединке сезона-2019/20 мюнхенцы обыграли ПСЖ 1:0.

"Немного сложно отвечать на вопросы после того, как испытал такую бурю эмоций после финального свистка. Мы сделали свою мечту реальностью", — цитирует капитана команды Мануэля Нойера официальный сайт УЕФА.

"Нет, мы не были излишне расслабленными в начальной фазе атак. Возможно, не хватало немного уверенности. Но в итоге каждый приложил руку к победе, это наше командное достижение. Никогда прежде не испытывал такого удовольствия от игры, и все благодаря этому коллективу".

Мануэль Нойер стал лишь третьим вратарем-капитаном в истории, который смог выиграть Лигу чемпионов.

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Все по теме:

ФК Бавария, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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