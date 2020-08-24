«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, выиграв 11 матчей подряд.

В сезоне-2019/20 «Бавария» также выиграла чемпионат Германии (Бундеслигу) и Кубок Германии.

«Бавария» установила рекордное достижение в Лиге чемпионов. Немецкий клуб стал первым в истории турнира, который выиграл все матчи в течение одного сезона.

На групповом этапе команда Ганса-Дитера Флика выиграла шесть матчей с общей разницей голов 24:5. В плей-офф «Бавария» дважды справилась с «Челси» (3:0, 4:1), а также разгромила "Барселону" (8:2) и «Лион» (3:0). В финале «Бавария» победила «ПСЖ» 1:0.

24 сентября «Бавария» встретится с «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Бавария» (Мюнхен) обыграла «Пари Сен-Жермен» 1:0 и стала победителем турнира.