Скачать
Понедельник, 24.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч за Суперкубок Украины
Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч за Суперкубок Украины
Ястремская одолела Уильямс-старшую на турнире в Нью-Йорке (Видео)
Ястремская одолела Уильямс-старшую на турнире в Нью-Йорке (Видео)
Бавария минимально обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов (Видео)
Бавария минимально обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов (Видео)
Бриллиантовая лига: украинка Магучих вновь берет "золото" (Видео)
Бриллиантовая лига: украинка Магучих вновь берет "золото" (Видео)

Бавария установила рекордное достижение в Лиге чемпионов

Бавария установила рекордное достижение в Лиге чемпионов
Обновлено 17:48 Сегодня Телеграф Укринформ
«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, выиграв 11 матчей подряд.

В сезоне-2019/20 «Бавария» также выиграла чемпионат Германии (Бундеслигу) и Кубок Германии.

«Бавария» установила рекордное достижение в Лиге чемпионов. Немецкий клуб стал первым в истории турнира, который выиграл все матчи в течение одного сезона.

На групповом этапе команда Ганса-Дитера Флика выиграла шесть матчей с общей разницей голов 24:5. В плей-офф «Бавария» дважды справилась с «Челси» (3:0, 4:1), а также разгромила "Барселону" (8:2) и «Лион» (3:0). В финале «Бавария» победила «ПСЖ» 1:0.

24 сентября «Бавария» встретится с «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Бавария» (Мюнхен) обыграла «Пари Сен-Жермен» 1:0 и стала победителем турнира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, ФК Бавария, Лига Чемпионов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПСЖ 0:1 Бавария: события матча (Видео)
02 Бавария минимально обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов (Видео)
03 Чисора поздравил своего друга Поветкина с победой (Фото)
04 Усик - Чисора: Хирн назвал новую дату боя
05 Бриллиантовая лига: украинка Магучих вновь берет "золото" (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь