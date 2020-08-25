Бразильский защитник Маркао вскоре присоединится к Динамо

Защитник Маркао близок к переходу в Динамо. Об этом сообщает Fotospor.

По информации источника, турецкий Галатасарай принял предложение Динамо по бразильцу и вскоре сделка должна быть оформлена.

Центрбек Маркао, контракт которого со стамбульским клубом истекает 2022 году, в сезоне 2019/20 отыграл в 28-и играх за команду. По данным портала transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в € 5,5 млн. Бразилец стал игроком Галатасарая в январе 2019 года, перейдя из португальского Шавиша за €4 млн.

Ранее сообщалось, что футболисты Динамо вылечились от коронавируса.

Отметим, сегодня Динамо проведет матч за Суперкубок Украины.