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Шахтер согласился продать Матвиенко в топ-клуб за €15 млн

Шахтер согласился продать Матвиенко в топ-клуб за €15 млн
Обновлено 15:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Николай Матвиенко может пополнить ряды Наполи.

Центральный защитник Шахтера Николай Матвиенко в скором времени может присоединиться к Наполи. Об этом сообщает betnews365.

По информации источника, представители Шахтера и Наполи провели конструктивную встречу, на которой обсудили детали возможной сделки. Как сообщается, неаполетанцы готовы выложить за украинца € 15 млн, а также 10% от суммы следующего трансфера.

В текущем сезоне Матвиенко уже сыграл один матч за Горняков. Николай отыграл всю игру против Колоса

В сезоне 2019/20 центрбек отыграл в 39-и играх за Шахтер во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Наполи, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
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