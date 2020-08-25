Шахтер согласился продать Матвиенко в топ-клуб за €15 млн

Николай Матвиенко может пополнить ряды Наполи.

Центральный защитник Шахтера Николай Матвиенко в скором времени может присоединиться к Наполи. Об этом сообщает betnews365.

По информации источника, представители Шахтера и Наполи провели конструктивную встречу, на которой обсудили детали возможной сделки. Как сообщается, неаполетанцы готовы выложить за украинца € 15 млн, а также 10% от суммы следующего трансфера.

В текущем сезоне Матвиенко уже сыграл один матч за Горняков. Николай отыграл всю игру против Колоса.

В сезоне 2019/20 центрбек отыграл в 39-и играх за Шахтер во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.