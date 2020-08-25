Это что Селтик? Динамо представило третий комплект формы (Фото)

Динамо показало новую третью форму команды на сезон 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

Динамо и технический спонсор команды New Balance явили миру третий комплект формы, выполненный в нейтральных цветах. По замыслам дизайнеров, зеленые полосы на темном фоне символизируют лучи чистой энергии, которые разрезают ночь.

Пользователи Сети сразу же принялись обсуждать новую форму киевлян:

"Вот эта действительно круто".

"Крутая форма...Но не динамовская...Где цвета Динамо?".

"Вот это просто прорыв, супер".

Напомним, новые домашняя и гостевая формы киевлян выполнены в традиционных цветах команды.

Ранее сообщалось, что переход бразильского защитника Галатасарая Маркао в Динамо - это вопрос времени.