Это что Селтик? Динамо представило третий комплект формы (Фото)

Динамо и технический спонсор команды New Balance явили миру третий комплект формы, выполненный в нейтральных цветах. По замыслам дизайнеров, зеленые полосы на темном фоне символизируют лучи чистой энергии, которые разрезают ночь.
Пользователи Сети сразу же принялись обсуждать новую форму киевлян:
"Вот эта действительно круто".
"Крутая форма...Но не динамовская...Где цвета Динамо?".
"Вот это просто прорыв, супер".
Напомним, новые домашняя и гостевая формы киевлян выполнены в традиционных цветах команды.
Ранее сообщалось, что переход бразильского защитника Галатасарая Маркао в Динамо - это вопрос времени.