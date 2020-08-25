Скачать
Вторник, 25.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Руслан Малиновский подорожал вдвое
Руслан Малиновский подорожал вдвое
Зеленский наградил орденами ряд спортсменов и тренеров
Зеленский наградил орденами ряд спортсменов и тренеров
Ястремская переиграла Бернарду Перу на турнире в Нью-Йорке (Видео)
Ястремская переиграла Бернарду Перу на турнире в Нью-Йорке (Видео)
Формула-1 вернется в Стамбул
Формула-1 вернется в Стамбул

Это что Селтик? Динамо представило третий комплект формы (Фото)

Это что Селтик? Динамо представило третий комплект формы (Фото)
Обновлено 16:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Динамо показало новую третью форму команды на сезон 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

Динамо и технический спонсор команды New Balance явили миру третий комплект формы, выполненный в нейтральных цветах. По замыслам дизайнеров, зеленые полосы на темном фоне символизируют лучи чистой энергии, которые разрезают ночь.

Пользователи Сети сразу же принялись обсуждать новую форму киевлян:

"Вот эта действительно круто".

"Крутая форма...Но не динамовская...Где цвета Динамо?".

"Вот это просто прорыв, супер".

Напомним, новые домашняя и гостевая формы киевлян выполнены в традиционных цветах команды.

Ранее сообщалось, что переход бразильского защитника Галатасарая Маркао в Динамо - это вопрос времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Легендарный Роналдиньо вышел из тюрьмы
02 Усейн Болт заразился коронавирусом
03 Бразильский защитник Маркао вскоре присоединится к Динамо
04 Милан нацелился на звездную троицу из Реала
05 Руслан Малиновский подорожал вдвое
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь