Ярмоленко поучаствовал в разгроме Ипсвича (Видео)

Английский Вест Хэм провел два спарринга одновременно.

Сегодня, 25 августа, в товарищеском матче против Ипсвича Молотобойцы одолели соперника со счетом 4:1. За лондонцев весь матч отыграл вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, который впрочем результативными действиями не отметился. В составе Вест Хэма отличились Себастьян Алле, оформивший хет-трик и Томаш Соучек.

Видеообзор матча Ипсвич - Вест Хэм:

В другом контрольном матче Вест Хэм разнес Уикомб со счетом 5:1.

Видеообзор матча Уикомб - Вест Хэм:

Ранее агент Ярмоленко прояснил судьбу футболиста в Вест Хэме.