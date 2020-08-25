Ярмоленко поучаствовал в разгроме Ипсвича (Видео)

Сегодня, 25 августа, в товарищеском матче против Ипсвича Молотобойцы одолели соперника со счетом 4:1. За лондонцев весь матч отыграл вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, который впрочем результативными действиями не отметился. В составе Вест Хэма отличились Себастьян Алле, оформивший хет-трик и Томаш Соучек.
Видеообзор матча Ипсвич - Вест Хэм:
В другом контрольном матче Вест Хэм разнес Уикомб со счетом 5:1.
Видеообзор матча Уикомб - Вест Хэм:
Ранее агент Ярмоленко прояснил судьбу футболиста в Вест Хэме.