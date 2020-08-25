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Ярмоленко поучаствовал в разгроме Ипсвича (Видео)

Ярмоленко поучаствовал в разгроме Ипсвича (Видео)
Обновлено 18:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Английский Вест Хэм провел два спарринга одновременно.

Сегодня, 25 августа, в товарищеском матче против Ипсвича Молотобойцы одолели соперника со счетом 4:1. За лондонцев весь матч отыграл вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, который впрочем результативными действиями не отметился. В составе Вест Хэма отличились Себастьян Алле, оформивший хет-трик и Томаш Соучек.

Видеообзор матча Ипсвич - Вест Хэм:

В другом контрольном матче Вест Хэм разнес Уикомб со счетом 5:1.

Видеообзор матча Уикомб - Вест Хэм:

Ранее агент Ярмоленко прояснил судьбу футболиста в Вест Хэме.

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, ФК Ипсвич, Андрей Ярмоленко.

Автор:

Телеграф
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