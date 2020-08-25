Рома бесплатно провернула громкий трансфер

Испанец перешел в Рому на правах свободного агента. Сообщается, что хавбек подписал контракт с Волками сроком на три года.
Benvenuto all'#ASRoma, @_Pedro17_ pic.twitter.com/91gbuKreHD
— AS Roma (@OfficialASRoma) August 25, 2020
Воспитанник Барселоны Педро за свою насыщенную карьеру выступал за каталонцев и Челси. В составе последних он провел пять лет.
На счету испанского правого вингера пять побед в чемпионате Испании, три завоеванных Кубка Испании, четыре Суперкубка Испании, три выигрыша в Суперкубке УЕФА и две победы в Клубном чемпионате мира. Вместе с Барселоной игрок трижды выигрывал Лигу чемпионов. С Челси Педро добился более скромных результатов, по разу выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу Европы.
Вместе со сборной Испании Педро завоевал "золото" на Чемпионате мира в 2010 году, а также триумфовал на Чемпионате Европы в 2012 году.
В сезоне 2019/20 Педро отыграл в 23 матчах, забив два гола и отдав три результативных передачи.
Ранее сообщалось, что римский клуб готов уволить Фонсеку ради Почеттино.