Какой клуб выберет Месси: главные фавориты

Лидер каталонской Барселоны Лионель Месси дал четко понять, что он хочет покинуть клуб после неутешительного завершения сезона.
Испанское издание Sport.es назвало главных фаворитов на трансфер футболиста.
В первую очередь это французский ПСЖ, босы которого хотят во всю выиграть Лигу чемпионов. В этом году они играли в финале. Компанию Неймару может составить его бывший партнер по Барсе.
Также, в борьбу активно включается Манчестер Юнайтед, финансы которого позволяют осуществить такой переход. Но по данным журналистов, Месси уже общался с Гвардиолой о своем будущем и не факт, что в борьбу включится и Манчестер Сити.
Ранее, среди претендентов называли миланский Интер, китайские спонсоры которого могут осуществить такой трансфер. Тем более, что в чемпионате Италии играет Криштиану Роналду.
Но, если Месси в одностороннем порядке покинет Барсу, то сумма отступных составляет 700 млн евро, а это очень много для любого клуба.