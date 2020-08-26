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Какой клуб выберет Месси: главные фавориты

Какой клуб выберет Месси: главные фавориты
Обновлено 10:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Где продолжит карьеру звездный футболист после ухода из Барселоны.

Лидер каталонской Барселоны Лионель Месси дал четко понять, что он хочет покинуть клуб после неутешительного завершения сезона.

Испанское издание Sport.es назвало главных фаворитов на трансфер футболиста.

В первую очередь это французский ПСЖ, босы которого хотят во всю выиграть Лигу чемпионов. В этом году они играли в финале. Компанию Неймару может составить его бывший партнер по Барсе.

Также, в борьбу активно включается Манчестер Юнайтед, финансы которого позволяют осуществить такой переход. Но по данным журналистов, Месси уже общался с Гвардиолой о своем будущем и не факт, что в борьбу включится и Манчестер Сити.

Ранее, среди претендентов называли миланский Интер, китайские спонсоры которого могут осуществить такой трансфер. Тем более, что в чемпионате Италии играет Криштиану Роналду.

Но, если Месси в одностороннем порядке покинет Барсу, то сумма отступных составляет 700 млн евро, а это очень много для любого клуба.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК ПСЖ, Лионель Месси, Футбол.

Автор:

Телеграф
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