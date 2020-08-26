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Степаненко назвал причину поражения Шахтера от Динамо

Степаненко назвал причину поражения Шахтера от Динамо
Обновлено 10:31 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: ФК Шахтер
Лидер Шахтера объяснил, почему Суперкубок достался Динамо.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко эксклюзивно для «Студии LIVE» прокомментировал поражение своей команды в Суперкубке Украины-2020 от киевского Динамо (1:3).

- Не скажу, что были какие-то проблемы с погодой. Матч проходил в обычном ключе. Мы держали мяч возле штрафной. Остроту пытались создавать во втором тайме. К сожалению, мяч летал туда-сюда, никто не мог подставить ногу.

У нас есть определенные проблемы, их надо решать. Лучше сейчас. Когда все хорошо – никто не замечает ошибок. У нас огромные проблемы в обороне. Соперник три раза дошел до ворот и трижды забил. Мы забили раз. Тут не о чем говорить. Могу только поздравить Динамо с победой!

- Как оцените игру в атаке?

- У нас футболисты заточены на атакующий футбол. В современном футболе оборона играет важнейшую роль. Есть такие слова: «атака выигрывает матчи, а оборона - трофеи». У нас возникают проблемы с командами, которые хорошо обороняются и атакуют. Кто-то не дорабатывает, кто-то не добегает... Нужно разбираться и работать.

- Луческу изменил стиль Динамо?

- Я знаю игру Мистера. Сегодня они играли на контратаках. Он специально выбрал быстрых футболистов на флангах, которые сразу бежали в зону. Они старались играть за счет длинных передач и быстро переходить из обороны в атаку. Для нас это не должно было стать сюрпризом. Он знает, как работать с атакующими футболистами на контратаках, знает комбинации и схемы. Сегодня они забили не с этого. Киевлянам удалось забить благодаря вертикальным передачам, – рассказал Тарас Степаненко.

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ФК Шахтер, Тарас Степаненко, УПЛ, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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