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Сегодня соберется сборная Украины: планы Шевченко

Сегодня соберется сборная Украины: планы Шевченко
11:34 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: УАФ
В Лиге наций сборная Украины будет наигрывать состав на Евро и отбор ЧМ.

Сегодня сборная Украины начнет сбор перед матчами Лиги наций, где команде предстоит сразиться с Испанией, Германией и Швейцарией.

Наставник Андрей Шевченко считает, что особых задач в Лиге наций нет, а в играх против топ-соперников нужно наигрывать состав на чемпионат Европы.

«У нас есть 3-4 дня, чтобы вспомнить нашу тактику, структуру игры, поработать с обороной и атакой. Вызвали много игроков, но сейчас будем смотреть, кто готов, а кто нет. После этого составим конечный список на матч против Швейцарии. Во Львов полетит 25-26 человек».

«Нет переживаний после длинной паузы. Знаю, что будет тяжело, так как команду давно не видели, а соперники в группе сильные. Но у нас есть мотивация, а задач серьезных нет. Задача одна - выступить хорошо против сильных команд. И наигрывать состав нужно на Евро, на отбор к чемпионату мира».

«Эти матчи (Лиги наций) важны на будущее - у кого будут шансы поехать на Евро и играть потом отбор», - сказал Шевченко.

Сборная Украины стартует в Лиге наций матчами против Швейцарии 3-го сентября и Испании 6-го сентября.

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Все по теме:

Андрей Шевченко, Футбол, УАФ.

Автор:

Телеграф
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