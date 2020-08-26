Куман убрал привилегии Месси в Барселоне

Главный тренер Барселоны Рональд Куман провел еще одну встречу с аргентинским нападающим клуба Лионелем Месси. Об этом сообщает AS.

По информации источника, после разговора с наставником Месси принял окончательное решение покинуть команду.

Сообщается, что Куман убрал все привилегии Лионеля в команде. Кроме того, голландец заявил, что не будет делать для Лионеля никаких исключений. Также Куман призвал Месси думать о команде.

После непродолжительной беседы Месси решил бесповоротно покинуть каталонский гранд. Несколько клубов уже выстроились в очередь, чтобы заполучить шестикратного обладателя "Золотого мяча".

Ранее Месси сообщил руководству Барселоны о желании покинуть команду.