Ибрагимович выбил из Милана €7 млн в год

Милан в ближайшее время продлит сотрудничество со Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, боссы Россонери согласились со всеми условиями шведа и следующий сезон Златан будет радовать болельщиков Милана.

Ранее сообщалось о сложностях в переговорном процессе между клубом и футболистом. Главной причиной этого был финансовый запрос Ибры, который не хотел идти на уступки по зарплате. В итоге Златан будет получать в Милане €7 млн в год. Вскоре о сделке сообщат официально.

38-летний форвард в прошлом сезоне принял участие в 20 играх, забив 11 голов и отдав 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Милан "охотится" за тремя звездами Реала.