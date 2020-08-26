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Кравчук с Суперкубком Украины: появилось видео из раздевалки динамовцев после победы над Шахтером

Кравчук с Суперкубком Украины: появилось видео из раздевалки динамовцев после победы над Шахтером
Обновлено 16:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)
Киевляне весьма скромно с пиццей отпраздновали победу в Суперкубке Украины.

Вчера, 25 августа, состоялся матч за Суперкубок Украины-2020 Шахтер - Динамо. Встреча, проходившая в Киеве, завершилась довольно сенсационной победой киевлян. Этот трофей стал первым для Мирчи Луческу на посту главного тренера Динамо.

Пресс-служба вице-чемпионов Украины показала кадры, как команда праздновала победу над основным конкурентом в УПЛ в своей раздевалке. К празднованию присоединились президент команды Игорь Суркис, а также первый Президент Украины Леонид Кравчук, который сейчас занимает должность главы украинской делегации в ТКГ.

Ранее Луческу подвел итоги матча за Суперкубок Украины.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.

Автор:

Телеграф
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