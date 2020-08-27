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Игрок Шахтера попросил прощение у болельщиков

Игрок Шахтера попросил прощение у болельщиков
Обновлено 10:04 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер
Израильтянин прокомментировал игру против Динамо.

Шахтер уступил Динамо в матче за Суперкубок Украины со счетом 1:3. Манор Соломон объяснил, чего не хватило "горнякам" и извинился за результат.

"Это был трудный матч с сильной командой. Шахтер доминировал, мы создали много моментов, но не забили столько, чтобы победить. Сопернику удалось реализовать несколько шансов. В итоге – 1:3.

Просим прощения у наших болельщиков. Сейчас будет пауза на игры национальных сборных, а затем мы продолжим выступления", — приводит слова Соломона официальный сайт Шахтера.

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Все по теме:

ФК Шахтер, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Манор Соломон.

Автор:

Телеграф
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