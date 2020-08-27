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Ребров - о победе над Селтиком

Ребров - о победе над Селтиком
Обновлено 13:22 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Наставник Ференцвароша прокомментировал выход своей команды в третий квалификационный раунд ЛЧ.

Украинский наставник венгерского Ференцвароша Сергей Ребров дал комментарий после победы над шотландским Селтиком во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Мы играли с нашим сильнейшим соперником в еврокубках на данный момент. Все шло по плану. Конечно, может, соперник недостаточно часто пробивал, он больше владел мячом. Но в матче важно не владение мячом, а кто сколько забьет голов.

Мы знали, что соперник планирует построить определенные коридоры, мы хотели их закрыть. В первом тайме мы много защищались, а во втором были очень организованы. Забили Селтику два гола из 3-4 ударов, но нельзя сказать, что слабость шотландского чемпиона - защита.

Мы пытались сыграть на контратаках, поскольку у нас есть быстрые игроки. Все знают о Токмаке, насколько он быстр. И он пользуется этим в голевых ситуациях. Мне очень понравилось, как мы построили наши атаки. Мы боролись с очень сильным соперником, и я доволен результатом", - цитирует Реброва сайт Ференцвароша.

Ранее сообщалось, что Ференцварош выбил Селтик из Лиги чемпионов.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, Футбол, ФК Селтик, Сергей Ребров.

Автор:

Телеграф
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