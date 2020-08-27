Скачать
Четверг, 27.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Трансфер Месси: полмиллиарда фунтов и поездка в США
Трансфер Месси: полмиллиарда фунтов и поездка в США
Лига чемпионов: результаты матчей квалификации и потенциальные соперники Динамо
Лига чемпионов: результаты матчей квалификации и потенциальные соперники Динамо
Команда Реброва выбила Селтик из Лиги чемпионов (Видео)
Команда Реброва выбила Селтик из Лиги чемпионов (Видео)
Сын легенды бокса избил экс-чемпиона мира (Видео)
Сын легенды бокса избил экс-чемпиона мира (Видео)

Барселона нашла замену Суаресу

Барселона нашла замену Суаресу
Обновлено 14:57 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер
Каталонцы определились с новым форвардом в команде.

Руководство Барселоны рассматривает кандидатуру Муссы Дембеле в качестве замены Луису Суаресу, сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонцы готовы в текущее трансферное окно потратиться на центрфорварда, так как больше не намерены удерживать в команде уругвайца.

Ранее в Лионе подтверждали, что Дембеле может покинуть клуб. СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны Лейпцига, Манчестер Юнайтед и Арсенала.

Ранее сообщалось, что другим кандидатом на замену Суаресу является нападающий Валенсии Макси Гомес.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Примера.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трансфер Месси: полмиллиарда фунтов и поездка в США
02 Манчестер Юнайтед провел предварительные переговоры с Месси
03 Суркис прояснил ситуацию с двумя скандальными игроками Динамо
04 Суарес и Месси перейдут в один клуб
05 Команда Реброва выбила Селтик из Лиги чемпионов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь