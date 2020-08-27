Молодежная сборная Украины сыграет в Хельсинки

Молодежная сборная Украины сыграет с Финляндией в Хельсинки.

Матч отборочного раунда на Евро-2021 (U-21) между сборными Украины и Финляндии пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Состоится игра 8 сентября в 19:00.

Сбор команды Руслана Ротаня начнется завтра. До матча с финнами Украина 4 сентября сыграет с Данией в Ольборге.

На предстоящие матчи отбора были вызваны 24 футболиста, в числе которых Богдан Леднев и Георгий Цитаишвили из Динамо.

После четырех сыгранных матчей Украина с тремя очками занимает четвертое место в группе. От второго места, дающего право играть в плей-офф, сине-желтые отстают на семь очков.