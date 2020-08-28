Шевченко: В Лиге наций сможем экспериментировать

Главный тренер объяснил, почему бельгийские легионеры и Ярмоленко приедут в расположение команды в конце сбора.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что матчи в Лиге наций - прекрасная возможность для экспериментов с составом перед проведением в 2021 году чемпионата Европы, сообщает сайт УАФ.

«Мы рассматриваем Лигу наций как очень важный турнир. Для многих игроков открывается возможность побороться за место в основном составе. После Лиги наций начинается квалификация чемпионата мира, поэтому в этом турнире мы сможем экспериментировать, дадим возможность молодым игрокам проявить себя.

Возможно, кто-то из них поможет нам на Евро или в квалификации чемпионата мира. Поэтому мы создаем конкуренцию, поэтому вызвали такое количество молодых игроков.

Бельгийские легионеры и Ярмоленко приедут в расположение команды в конце сбора. Почему? Они не могли приехать раньше, чемпионаты в Европе стартуют в разные сроки. Считаю, правильно оставить Ярмоленко в клубе, он получит там игровую практику. Эти футболисты прибудут во второй части сбора, когда пойдет уже непосредственная подготовка к матчам», - рассказал Шевченко.

Напомним, сборная Украины сыграет со Швейцарией 3 сентября во Львове. Матч с Испанией состоится 6 сентября в Мадриде.