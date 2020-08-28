Месси обсудил переход в ПСЖ

После варианта с Манчестер Сити Месси приступил к переговорам с ПСЖ.

Капитан каталонской Барселоны Лионель Месси провел переговоры с бывшим напарником по клубу Неймаром и напарником по сборной Аргентины Ди Марией своей трансфер в ПСЖ.

Напомним, Месси уже сообщил новому главному тренеру Барселоны Рональду Куману, что покинет клуб. После переговоров с Хосепом Гвардиолой (Манчестер Сити) аргентинец изучает возможность перейти в ПСЖ, который в этом году дошел до финала Лиги чемпионов.

Напомним, если Месси в одностороннем порядке покинет Барселону. То клаусула за него составит 700 миллионов евро.