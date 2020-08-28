Большие деньги: Шахтер назвал цену за Матвиенко

Донецкий Шахтер ответил всем потенциальным покупателям на защитника Матвиенко.

В последнее время спрос на левого защитника донецкого Шахтера Николая Матвиенко только растет. Все мы помним об интересе со стороны английских клубов.

Сейчас актуальны предложения от Наполи, который мог бы оформить трансфер за 15 миллионов евро. Но для горняков эта сумма очень мала. Они готовы обсудить уход своего воспитанника за 20 миллионов евро. Но, это произойдет в крайнем случае, ведь на эту позицию нужно будет найти нового игрока.

Напомним, сейчас Матвиенко находится на сборе национальной команды в Харькове.