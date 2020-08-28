Суарес может сменить Месси на Роналду

Луис Суарес может перейти в Ювентус в статусе свободного агента.

Ювентус заинтересован в трансфере нападающего Барселоны Луиса Суареса.

Новый главный тренер каталонцев Рональд Куман сообщил Суаресу, что не рассчитывает на него в новом сезоне.

Контракт уругвайца с Барсой истекает летом следующего года, и Луис сможет бесплатно покинуть клуб в случае его досрочного расторжения. Суарес хочет досрочно получить 25 миллионов евро, оставшихся по контракту.

В минувшем сезоне Суарес забил 21 гол и отдал 12 результативных передач в 36 матчах Барселоны во всех турнирах.

В Турине Луис может заменить Гонсало Игуаина, на которого не рассчитывает новый главный тренер бьянконери Андреа Пирло.

Также близок к уходу из Барселоны Лионель Месси, который уже сообщил Куману о желании сменить клуб. Им интересуются ПСЖ и Манчестер Сити.