Скачать
Пятница, 28.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Трансфер Месси: полмиллиарда фунтов и поездка в США
Трансфер Месси: полмиллиарда фунтов и поездка в США
Лига Европы: результаты матчей квалификации 27 августа
Лига Европы: результаты матчей квалификации 27 августа
Гол Роналду - лучший в Лиге чемпионов (Видео)
Гол Роналду - лучший в Лиге чемпионов (Видео)
Шевченко: В Лиге наций сможем экспериментировать
Шевченко: В Лиге наций сможем экспериментировать

Суарес может сменить Месси на Роналду

Суарес может сменить Месси на Роналду
10:55 Сегодня Телеграф Спорт Арена
Луис Суарес может перейти в Ювентус в статусе свободного агента.

Ювентус заинтересован в трансфере нападающего Барселоны Луиса Суареса.

Новый главный тренер каталонцев Рональд Куман сообщил Суаресу, что не рассчитывает на него в новом сезоне.

Контракт уругвайца с Барсой истекает летом следующего года, и Луис сможет бесплатно покинуть клуб в случае его досрочного расторжения. Суарес хочет досрочно получить 25 миллионов евро, оставшихся по контракту.

В минувшем сезоне Суарес забил 21 гол и отдал 12 результативных передач в 36 матчах Барселоны во всех турнирах.

В Турине Луис может заменить Гонсало Игуаина, на которого не рассчитывает новый главный тренер бьянконери Андреа Пирло.

Также близок к уходу из Барселоны Лионель Месси, который уже сообщил Куману о желании сменить клуб. Им интересуются ПСЖ и Манчестер Сити.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Луис Суарес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стрельба в Джейкоба Блейка: в НБА все же решили возобновить матчи плей-офф
02 Месси обсудил переход в ПСЖ
03 Лига Европы: результаты матчей квалификации 27 августа
04 Всем любителям спорта и рекордов: как развивать любовь к настольному теннису
05 Гол Роналду - лучший в Лиге чемпионов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь