Шевченко: Мы не виделись буквально девять месяцев, и это большой срок

Андрей Шевченко подпишет контракт со сборной Украины по схеме «1+1,5».

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих взаимоотношениях с тренерами клубов УПЛ.

Наставник национальной команды также сообщил о договоренностях с продлением контракта. Шевченко подчеркнул что он и его тренерский штаб подпишут соглашения по схеме «1+1,5».

«Как тренер я желаю ему [Луческу] удачи. Уважаю его как тренера, у нас с ним прямой контакт, мы беседуем. Для меня очень важно иметь контакт с каждым клубом чемпионата Украины, чтобы иметь понимание формы наших игроков, в каком состоянии они находятся, прогрессируют или нет, их качества. Я общаюсь непосредственно со всеми тренерами украинской Премьер-лиги».

«К сожалению, Евро перенесли, поэтому сейчас мы стартуем в Лиге наций, у нас очень серьезная группа. Есть шанс дать молодым футболистам сыграть. Минус в том, что мы не виделись буквально девять месяцев, и это большой срок».

«Хочу поблагодарить все украинские клубы, в первую очередь Шахтер и Динамо, потому что большинство игроков представлено этими двумя клубами, они пошли навстречу. Когда не видишь команду долгое время, какой-то мини-сбор надо создать. УПЛ посмотрела и создала вот такой небольшой коридор, чтобы у нас было 3-4 дня перед игрой и сформировать структуру».

Напомним, что исполком УАФ проголосовал за продление контракта с Шевченко до 31 декабря 2022 года. Предыдущее соглашение тренера с Ассоциацией истекало летом нынешнего года.