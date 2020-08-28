Супряга на седьмом небе от вызова в сборную Украины

Владислав Супряга прокомментировал дебютный вызов в сборную.

Нападающий Динамо Владислав Супряга впервые получил вызов в сборную Украины. Футболист поделился своими эмоциями от дебюта и рассказал о целях в национальной команде.

"Я очень рад. Я много работал, чтобы оказаться здесь. Получив вызов, я был на седьмом небе от счастья. В сборной все ребята веселые, так что все хорошо. Конкуренция есть всегда.

Я постараюсь сделать все, чтобы закрепиться в национальной команде. После Суперкубка приехал в сборную с хорошим настроением. Для начала хочу закрепиться в сборной, а дальше жизнь покажет", - сказал Супряга пресс-службе УАФ.

Ранее дебютный вызов в сборную прокомментировал еще один игрок Динамо Александр Сирота.

Отметим, что Андрей Шевченко пообещал дать шанс молодым игрокам в матчах Лиги Наций.