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Компани сватает Месси в Манчестер Сити

Компани сватает Месси в Манчестер Сити
Обновлено 11:29 Сегодня Телеграф football.ua
Бельгиец ожидает увидеть аргентинца в Англии.

Главный тренер Андерлехта Венсан Компани высказал свое мнение о слухах, которые связывают Лионеля Месси с Манчестер Сити.

"Для клуба было бы невероятно иметь в составе такого игрока, как он — он мог бы помочь им сделать следующий шаг, выиграв Лигу чемпионов".

"Я знаю образ мышления Гвардиолы, поэтому могу представить, что у них двоих все еще будет взаимопонимание. Могу представить, что у Пепа и Месси все еще есть телефонные номера друг друга. Так что они могут позвонить друг другу".

"Если Месси решил покинуть Барселону, я могу только уважать его решение. Давайте проясним — как болельщик Сити, я надеюсь, что Месси присоединится к ним", — сказал Компани The Sun.

Ранее сообщалось, что и сами "горожане" уверены, что они лидируют в гонке за аргентинцем.

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Все по теме:

Венсан Компани, Лионель Месси, Футбол.

Автор:

Телеграф
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