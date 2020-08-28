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Клуб Серии А сделал новое предложение по украинскому форварду Динамо

Клуб Серии А сделал новое предложение по украинскому форварду Динамо
Обновлено 15:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)
Владислав Супряга может перейти в Болонью. Об этом сообщает Sky Italia.

По информации источника, боссы итальянского клуба сделали повторное предложение по украинскому нападающему.

Сообщается, что Болонья настроена решительно в борьбе за Супрягу, на которого также нацелилось сразу несколько итальянских клубов. Среди возможных претендентов на новоиспеченного игрока национальной сборной Украины называются римский Рацио, а также команда Руслана Малиновского Аталанта. Ранее интерес к Супряге приписывался Наполи и Торино.

В прошлом сезоне Владислав отыграл в аренде за Днепр-1. В составе днепровского клуба он сумел наколотить 15 мячей в 26 играх.

Напомним, Супряга в стартовой игре УПЛ 2020/21 отметился голом.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Болонья, Владислав Супряга.

Автор:

Телеграф
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