Клуб Серии А сделал новое предложение по украинскому форварду Динамо

Владислав Супряга может перейти в Болонью. Об этом сообщает Sky Italia.

По информации источника, боссы итальянского клуба сделали повторное предложение по украинскому нападающему.

Сообщается, что Болонья настроена решительно в борьбе за Супрягу, на которого также нацелилось сразу несколько итальянских клубов. Среди возможных претендентов на новоиспеченного игрока национальной сборной Украины называются римский Рацио, а также команда Руслана Малиновского Аталанта. Ранее интерес к Супряге приписывался Наполи и Торино.

В прошлом сезоне Владислав отыграл в аренде за Днепр-1. В составе днепровского клуба он сумел наколотить 15 мячей в 26 играх.

Напомним, Супряга в стартовой игре УПЛ 2020/21 отметился голом.