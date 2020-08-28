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"Бразильцы впереди, а мы сидели и ждали своей очереди": Украинский футболист поведал о реалиях Шахтера Луческу

"Бразильцы впереди, а мы сидели и ждали своей очереди": Украинский футболист поведал о реалиях Шахтера Луческу
Обновлено 15:44 Сегодня Телеграф isport.ua
Бывший полузащитник Шахтера украинец Константин Кравченко рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся в Шахтере времен Мирчи Луческу.

"Те украинские футболисты, которые были у Луческу в обойме, ничем не уступали, а некоторые были на две головы сильнее бразильцев. Например Ярошенко, Селезнев. Всех не вспомнишь, уже столько времени прошло.

На моей позиции были конкурентами Левандовский, Дуляй и Фернандиньо - очень хороший футболист. С ним даже тренироваться тяжело было. Виллиан на то время не был таким топовым футболистом, каким сейчас стал. Он был молодой, как и мы все. Просто ему больше доверяли, давали больше времени.

Жадсон? Я был сильнее его раза в два, но так как бразильцы впереди, мы сидели и ждали своей очереди", - поведал Константин Кравченко во время интервью на Youtube-канале Бомбардир.

Ранее сообщалось, что российский клуб намерен перехватить украинского защитника Матвиенко у Наполи.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Мирча Луческу, Футбол, Константин Кравченко.

Автор:

Телеграф
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