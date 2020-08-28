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Прогноз на Суперкубок Англии Арсенал - Ливерпуль

Прогноз на Суперкубок Англии Арсенал - Ливерпуль
17:24 Пт, 28 Август 2020 Телеграф
Прогноз на матч «Арсенал» - «Ливерпуль»: обе команды забьют. коэффициент 1.6.

Традиционно новый сезон в Англии открывает матч за Суперкубок (Community Shield). На «Уэмбли» сыграют чемпион АПЛ - «Ливерпуль» и обладатель Кубка Англии - «Арсенал». Обе команды разыграют трофей, находясь в состоянии перестройки. Юрген Клопп должен плавно освежить состав «Красных», а Микель Артета выводить «Канониров» на новый качественный уровень. Какой игры ждать в этом матче анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Победа в Кубке Англии (2:1 над «Челси» в финале) спасла «Арсеналу» провальный сезон в АПЛ (восьмое место). В общем, завершение сезона команда Артеты провела очень оптимистично - 8 побед в последних 11 матчах в АПЛ и Кубке Англии.

Лондонцы 15 раз выигрывали Суперкубок Англии (больше побед только у МЮ - 21). Последний раз «Арсенал» выигрывал трофей в 2017 году (обыграли «Челси» в серии пенальти 4:1). Отметим, что «Канониры» выиграли 3 последних матча за Суперкубок Англии со своим участием.

Команда Клоппа уверенно выиграла АПЛ, но провалила все кубковые турниры. Прежде всего, «Ливерпуль» не смог защитить титул победителя ЛЧ, уступив в 1/8 финала «Атлетико» (0:1 и 2:3). В межсезонье «Красные» сыграли один контрольный матч, обыграв «Штутгарт» 3:0 (Фирмино, Кейта, Брюстер).

«Ливерпуль» тоже 15 раз выигрывал Суперкубок Англии. Последний раз команда получила этот трофей в 2006 году (обыграли «Челси» с Шевченко 2:1). После этого «Ливерпуль» лишь раз играл в матче за Суперкубок Англии. В 2019 году «Красные» уступили «Манчестер Сити» 1:1 в игровое время и 4:5 по пенальти.

«Арсенал» - «Ливерпуль». Прогноз

В последнее время у «Ливерпуля» тяжелые матчи с «Арсеналом». Артета знает, как играть против Клоппа, поэтому попытается снова обыграть «Красных». Команды обменяются голами, а выигрывает тот, кто сохранит силы и мотивацию до последних минут.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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